شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يتحدث عن الانضمام للإسماعيلى برسالة خاصة لجماهير الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل التونسى حمدى النقاز الوافد الجديد للنادى الإسماعيلى رسالة لجماهير الدراويش عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، قائلا "اليوم أبدأ ببركة الله خطوة جديدة فى مشوارى الكروى مع إحدى القلاع المصرية العريقة النادى الإسماعيلى، أعد جماهير الدراويش ببذل قصارى جهدى مع النادى بداية من الموسم الجديد لأكون عن حسن ظنهم".



حمدي النقاز

أتم مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع الظهير التونسى الدولى حمدى النقاز بعقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ووقع النجم التونسى بعد ترحيبه بالانضمام لصفوف الدراويش باعتباره أحد أكبر القلاع الرياضية فى مصر والوطن العربى وفى ظل حجم الجماهيرية الكبيرة.

وحرص مسئولو الإسماعيلى على ضم تلك الصفقة التى تعد من العيار الثقيل فى سبيل السياسة التى ينتهجها نحو إعادة الفريق لسابق عهده كمنافس وحاصد للألقاب.

واجتاز اللاعب صاحب المسيرة المميزة فى النجم الساحلى والترجى والزمالك سابقا الاختبار الطبى بنجاح ليتم حسم كل الأمور التعاقدية الخاصة به.

جدير بالذكر أن تلك الصفقة تعد الثالثة بعد ضم الغانى ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالى.