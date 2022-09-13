تعرف على مواجهات فراعنة الملاكمة فى ربع نهائى أفريقيا بموزمبيق

فيما أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للملاكمة المقامة بموزمبيق عن صعود يسرى رزق إلى دور قبل النهائى فى وزن +92 كجم، ليقابل الفائز من السنغال والسودان.

القاهرة - سامية سيد - يخوض، اليوم الثلاثاء، فراعنة الملاكمة منافسات دور ربع نهائى بطولة أفريقيا للنخبة المقامة فى موزمبيق، وسط طموح للوصول إلى النهائيات للتويج بميداليات جديدة للتربع على العرش الأفريقى.

محمد يوسف

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