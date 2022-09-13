تعرف على مواجهات فراعنة الملاكمة فى ربع نهائى أفريقيا بموزمبيق

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القاهرة - سامية سيد - يخوض، اليوم الثلاثاء، فراعنة الملاكمة منافسات دور ربع نهائى بطولة أفريقيا للنخبة المقامة فى موزمبيق، وسط طموح للوصول إلى النهائيات للتويج بميداليات جديدة للتربع على العرش الأفريقى.
تأتى مواجهات اليوم كالتالى :
إيمان فراج وزن 50 كيلو مع بطلة زامبيا.
يمنى عياد وزن 54 مع بطلة المغرب.
أحمد أسامة وزن 54 مع بطل جنوب أفريقيا.
عمر خالد عبد الرحمن 57 كجم مع بطل موزمبيق.
عمرعبد العزيز وزن 67 مع الكونغو.
تأهلت لاعبة منتخب الملاكمة يمنى عياد لدور الثمانية فى منافسات وزن 54 كجم بالفوز على بطلة كينيا لعدم تكافؤ الفرص فى الجولة الثالثة.
فيما أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للملاكمة المقامة بموزمبيق عن صعود يسرى رزق إلى دور قبل النهائى فى وزن +92 كجم، ليقابل الفائز من السنغال والسودان.