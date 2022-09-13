شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تصعد للمركز الـ29 عالميا فى التصنيف الدولى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة 21 مركزا فى التصنيف العالمى للعبة، حيث احتلت المركز الـ29 بعد أن كانت فى المركز الـ50، وبذلك أصبحت أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تصل لهذا المركز المتقدم فى التصنيف العالمى.

وتقدم تصنيف دينا مشرف بعد فوزها بالبطولة الإفريقية التى أقيمت بالجزائر، حيث توجت بذهبية الفرق و ذهبية الفردى سيدات.

وتوج فراعنة تنس الطاولة بـ14 ميدالية متنوعة فى البطولة الأفريقية، مقسمة إلى 6 ذهبيات، و5 فضيات بالإضافة إلى 3 برونزيات، أبرزها ذهبيتى الرجال والسيدات فى منافسات الفرق، وذهبية الزوجى المختلط وذهبية الزوجى رجال وذهبية الزوجى سيدات، وفضية عمر عصر وذهبية دينا مشرف.

قائمة الرجال فى البطولة ضمت كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.

وعلى مستوى السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبى وآلاء يحيى ويسرا حلمى، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوى وهند فتحى ومروة الهضيبى.