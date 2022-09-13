شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم ملف عروض الشباب ونجوم الدكة مع كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي ملف عروض الإعارة المقدمة لعدد من لاعبي الفريق الأحمر الشباب مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد، من أجل حسم مصير هؤلاء اللاعبين خلال الساعات المقبلة، سواء تحديد الأسماء التي ستستمر مع الأهلي أو الأسماء التي سيتم المموافقة على رحيلها وقبول العروض التي وصلت إلى النادي بشأن الحصول على خدماتهم.

ويوجد أكثر من لاعب يترقب حسم مصيره في الأهلي مثل زياد طارق الذي وصله أكثر من عرض محلي في الفترة الأخيرة، أبرزهم من إنبي وسموحة، وأحمد سيد غريب الذي وصلته عروضا من الداخلية وأسوان وحرس الحدود، ونفس الأمر بالنسبة للاعبين آخرين مثل محمد فخري ومحمد نصير وصالح نصر وميدو نبيل وغيرهم من باقي اللاعبين الشباب.

وأجّل مسئولو النادي الأهلي البت في العروض المقدمة بشأن اللاعبين الشباب من أندية الدوري الممتاز لحين حسم ملف المدير الفني الجديد، ومناقشته في الأسماء التي يرغب في الإبقاء عليها واللاعبين الذين لا يمانع في خروجهم إلى الإعارة واكتساب خبرات اللعب لفترات أطول خارج الأهلي قبل العودة مجددا.