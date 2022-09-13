شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات لا تفوتك من تتويج الزمالك بسوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إحصائيات مباراة الأهلى والزمالك فى ختام سوبر اليد، والتى شهدت تتويج الأبيض بالسوبر المصرى فى انطلاق مسابقات الرجال للموسم الجديد بالفوز على الأهلى بنتيجة 27 / 23 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. و جاءت إحصائيات الأهداف كالتالى : أهداف الزمالك حسن وليد 5 أهداف.

أحمد الأحمر أحرز 5 أهداف منها هدف من رمية 7 أمتار . أكرم يسري أحرز 4 أهداف منها هدفان من رمية 7 أمتار . محمد علاء أحرز 3 أهداف. شادي خليل أحرز 3 أهداف. أحمد مؤمن أحرز هدفين. أحمد حسام أحرز هدفين. خالد وليد أحرز هدفا. عمر الوكيل أحرز هدفا. محمد ياسين أحرز هدفا. أهداف الاهلي مهاب سعيد أحرز 5 أهداف منهم هدف من رمية 7 أمتار . عمر كاستيلو أحرز 5 أهداف من رميات 7 أمتار عبد الرحمن فيصل أحرز 3 أهداف. ياسر سيف أحرز 3 أهداف . أحمد سيسه أحرز هدفين . أحمد خيري أحرز هدفين . أحمد عادل أحرز هدف . عمر سامي أحرز هدف . راؤول نانتس أحرز هدف .