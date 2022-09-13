شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فترة إعداد النادى الإسماعيلى اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء فترة الإعداد لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى على ملعبه الرئيسى بالإسماعيلية، ضمن الاستعداد لمنافسات المسابقات المحلية.

وفضل الإسماعيلى مد فترة راحة الفريق لما يزيد عن 10 أيام فى ظل شعورهم بالإجهاد الشديد بعد خوض موسم طويل.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت انطلاق منافسات الدورى الجديد منتصف أكتوبر المقبل بحضور جماهيرى أكبر من النسخة الماضية.

وأنهى الإسماعيلى الموسم محتلا المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 14 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.