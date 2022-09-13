الإسماعيلى يتراجع عن التعاقد مع هلدير كريستوفاو بسبب غضب السوشيال ميديا

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القاهرة - سامية سيد - تراجع النادى الإسماعيلى عن التعاقد مع البرتغالى هلدير كريستوفاو مديراً فنياً لفريق الكرة، بسبب حالة الغضب العارمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى على مواقع التواصل الاجتماعى فى أعقاب إعلان الموقع الرسمى والصفحة الرسمية للنادى عن تنصيب المدرب البرتغالى بسبب تراجع أرقامه وسوء رحلته التدريبية.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد نجح إتمام التعاقد مع البرتغالي هلدير كريستوفاو، لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول فى الموسم الجديد خلفاً لحمزة الجمل.

وكان من المقرر أن يصل المدرب البرتغالى للقاهرة بعد غدٍ على أن يضم جهازه المعاون مدربا مساعدا ومخططا للأحمال.

وكان مسئولو الدراويش، قد أنهوا إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي بعد دراسة دقيقة، نظرا لقدراته فى إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق وتحقيق طفرة على الصعيد الخططي والفني داخل الفريق الأول نظراً لنجاحاته السابقة وخبراته بالمنطقة العربية.

ويحمل كريستوفاو سيرة مميزة كلاعب، حيث سبق له تمثل أندية عدة، على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي وديبرتيفا لاكورنيا الإسباني، فضلا عن تمثيل منتخب بلاده الأول والأوليمبي فى العديد من المحطات الدولية.

على الصعيد التدريبى فقد تولى تدريب عدة أندية فى البرتغال، أهمها بنفيكا وإشتوريل برايا وبورتيمونينسى إضافة للنصر والاتفاق والحزم بالدورى السعودى.

كما حصل المدرب البرتغالى صاحب الـ51 عاما على الرخصة التدريبية الدرجة الأولى من قبل الاتحاد الأوروبي إلى جانب شهادات أخرى معتمدة.