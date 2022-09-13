شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ساخنة تنتظر شادى حسين مع محمد شريف فى خط هجوم الأهلى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صراع ساخن ينتظر شادى حسين الوافد الجديد للنادى الأهلى لحجز مكان أساسى فى التشكيلة الحمراء بالموسم الجديد فى ظل الأزمة الهجومية التى عانى منها المارد الأحمر بالموسم الماضى.

ويمتلك الأهلى فى خط الهجوم حتى الآن استعداداً للموسم الجديد: محمد شريف وحسام حسن، مع وجود صلاح محسن الذى يشارك فى بعض الأحيان كمهاجم صريح، كذلك الجنوب أفريقي بيرسى تاو والذى كان يتم الدفع به أيضًا كمهاجم فى القلب.

محمد شريف كان هو المهاجم الأساسي للأهلي في موسم 2020-2021 قبل أن يصر موسيماني على اعتماد مواطنه بيرسي تاو مهاجمًا صريحًا في مطلع الموسم الماضي خلال عدة مباريات، ويدفع بشريف على دكة البدلاء.

واستمر في عهد موسيماني، وبالأخص في الموسم الماضي تبادل مركز المهاجم الصريح ما بين تاو وشريف، مع وقت ضئيل للغاية يشارك فيه حسام حسن

وبعد رحيل موسيماني وقدوم سواريز، اعتمد البرتغالي على حسام حسن بشكل كبير كمهاجم صريح في وقت تعرض خلاله محمد شريف لعدة إصابات متتالية .

ومع قدوم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلى سيكون هناك تنافساً محتدماً بين شادى حسين ومحمد شريف في ظل استمرار إصابة بيرسى تاو وعدم وضوح الرؤية بشأن استمرار الثنائى صلاح محسن وحسام حسن فى الموسم الجديد من عدمه.

وأعلنت إدارة النادى الأهلى عن التعاقد مع شادي حسين مهاجم فريق سيراميكا فى صفقة لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد نجاح التفاوض مع ادارة النادى واللاعب الذى رحب بارتداء الفانلة الحمراء.

وأنهى أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادى الأهلى، كل الأمور الإدارية والمالية مع شادى حسين ونادي سيراميكا، بالتنسيق مع إدارة النادي الأهلى التى حسمت الصفقة لمدة 5 سنوات مقبلة.

ونشر مسئولو نادى سيراميكا، بيانا على المنصات الإعلامية الخاصة بالنادى يعلنون عن رحيل مهاجم فريقه الكروى شادى حسين، دون تحديد واجهته القادمة.

وجاء فى بيان سيراميكا ما يلي: "بعد رحلة كفاح طويلة امتدت لأكثر من 8 سنوات، خرج شادي حسين، الهداف التاريخي لنادي سيراميكا، من الباب الكبير، وصلت رحلة النجاح إلى المحطة الأخيرة، كان فيها النجم الكبير، المثل والقدوة.. النموذج الحي في الإخلاص والتفاني، الرقم الفاعل في شراكة نجاح، ساهم فيها شادي حسين مع زملائه على مر السنين، في ملحمة صعود سيراميكا كليوباترا إلى دوري الأضواء، وظل متمسكًا بارتداء قميص سيراميكا كليوباترا، مدافعًا عنه، في دوري الظل، رافضًا كل مغريات الرحيل، رغم العروض التي انهالت عليه لسنوات طوال، لكنه ظل على العهد، متشبثا بحلم الصعود مع الفريق إلى الدوري الممتاز، وتثبيت دعائمه بين الكبار.

الآن يرحل شادي حسين، غادر الهداف التاريخي مقعده، بعد أن سطر في آخر صفحات الكفاح، تألقا كفل انضمامه لمنتخب مصر لأول مرة، بعد تسجيل 10 أهداف، وظل حتى اللحظة الأخيرة يقاتل مع زملائه، دفاعًا عن شرف قميص سيراميكا كليوباترا.

وإذ تعرب إدارة نادي سيراميكا عن اعتزازها الكبير بالنجم شادي حسين، وتثمن جهوده على مر السنين في الدفاع عن اسم وكيان النادي، فأنها تتمنى له دوام التوفيق والتألق، خلال خطوته الجديدة، معربة عن أملها في استمرار تألقه مع منتخب مصر، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.