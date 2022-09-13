شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر سيتي يهاجم بوروسيا دورتموند قبل موقعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - هاجم مانويل أكانجي نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، قبل المواجهة المرتقبة بين السيتي ودورتموند بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

ومن المنتظر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الكروي الجديد.

وكان قد انضم أكانجي لصفوف مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من صفوف بوروسيا دورتموند بعد أن قضى سنوات عديد داخل الفريق الألماني.

أكانجي يكشف أزماته مع بوروسيا دورتموند

وقال نجم مانشستر سيتي في قبل المباراة في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة بليك السويسرية:"انتقالي للسيتي في الميركاتو الصيفي لم يكن سهلا، لقد كنت جزءا من الفريق وكان عقدي يمتد معهم لسنوات للأمام وهو ما كان يصعب عملية الانتقال في البداية".

وأضاف لاعب مانشستر سيتي:"كنت مستعدا لتقديم أفضل ما لدي مع دورتموند ولكن دون أي مقدمات وجدت نفسي خارج حسابات المدير الفني وكنت دائما أجلس في المدرجات بغض النظر عن الاداء داخل الملعب والتدريبات".

وأختتم قائلا: "كنت أرغب في الرحيل عن دورتموند ولكني سعيد برؤية أصدقائي القدامى وسأبذل كل ما لدي من أجل إلحاق الهزيمة بهم".

مباراة مانشستر سيتي الماضية

يذكر أن مانشستر سيتي قد نجح في اكتساح نظيره إشبيليه برباعة نظيفة في أولى مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.