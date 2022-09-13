شكرا لقرائتكم خبر عن اليويفا يرفض طلب نابولي قبل مواجهة رينجرز بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق الكرة الأول بنادي نابولي الايطالي لمواجهة جلاسكو رينجرز الأسكتلندي يوم غدًا الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر للعام الجاري 2022 على ملعب إييروكس ستاديوم بإسكتلندا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

اليويفا يرفض طلب نابولي قبل موقعة رينجرز

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن مباراة رينجرز ونابولي كان من المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء لكن الاتحاد الأوروبي يويفا قرر تأجيلها وذلك بسبب أبعاد متعلقة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لتقام المواجهة يوم غدًا.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إدارة نادي نابولي طالبت اليويفا بتقديم موعد المواجهة مع رينجرز لتقام في نفس الموعد الخاص بمواجهة ميلان ودينامو زغرب من أجل الوصول إلى إيطاليا قبل صباح يوم الخميس لكن اليويفا رفض الطلب لأسباب متعلقة بحقوق البث التليفزيوني.

يُذكر أن نابولي كان يمني النفس بالحصول على نفس ساعات الراحة التي سيحصل عليها البيانكونيري قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما الأحد القادم في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، علما بأن الروسونيري يخوض مواجهة دينامو زغرب على ملعبه سان سيرو.