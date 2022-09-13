شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. آلام الظهر تعود لمطاردة حامي عرين باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - افادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة الفرنسية أن آلام الظهر عادت من أجل مطاردة واحدة من أبرز نجوم فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان.

آلام الظهر تعاود كيلور نافاس

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان قد غاب عن مران الفريق الباريسي صباح اليوم الثلاثاء وذلك بسبب معاناته مع آلام الظهر

وبذلك يتأكد غياب الحارس عن مواجهة مكابي حيفا من الكيان الصهيوني يوم غدًا الأربعاء والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وأشارت الصحف الفرنسية أن أن آلام الظهر سبق وأن أبعدت الأخطبوط أيضًا عن بعض الجلسات التدريبية التي خاضها فريقه خلال الأسبوع الماضي.

نافاس يفقد مكانه لمصلحة دوناروما

يذكر أن الكوستاريكي كيلور نافاس قد فقد مكانه في التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان وبات الحارس الثاني بديلًا للايطالي جيانلويجي دوناروما الذي بات الحارس الأول في حديقة الأمراء.