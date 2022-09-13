الامارات | رئيس الاتحادين القطري والخليجي للعراقيين: «لا تقلقوا».. خليجي 25 «بصراوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أن النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» ستقام في البصرة كما هو محدد لها سلفا، ولا توجد أي نية على الإطلاق لنقل البطولة خارج العراق.

وقال الشيخ حمد في تصريحات للإعلامي العراقي علي نوري، مقدم برنامج «الكأس» على قناة «آي نيوز»:«بصراحة أشعر بحزن شديد عندما أسمع بوجود شكوك في إقامة كأس الخليج بالبصرة.»

وأضاف: «أؤكد للجميع أن البطولة ستقام في العراق بجهود أهلها ورجالها وعلى رأسهم رئيس الاتحاد العراقي ومحافظ البصرة أيضا وكل أبناء العراق.»

وتابع:«أقول لكل العراقيين لا تقلقوا أبدا... البطولة ستقام في العراق وكل الشواهد تؤكد ذلك».

وأشار الشيخ حمد إلى أن وفدا من الاتحاد الخليجي سيزور البصرة يوم 19 سبتمبر المقبل، «لاستلام استاد الميناء واستكمال بقية الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة، وإن شاء الله تسير الأمور على ما يرام.»

وأضاف:«الحالة الوحيدة التي ستمنع إقامة البطولة في العراق هي حدوث أي شيء خارج الإرادة لا قدر الله، لكن باستثناء ذلك، لا توجد أي نية لدينا إطلاقا لسحب خليجي 25 من البصرة.»

واختتم رئيس الاتحاد الخليجي حديثه قائلا: «أعلنها باختصار وأتمنى أن تصل الرسالة إلى الإعلام العراقي والشعب العراقي /خليجي 25 بصراوي/ وعلى مسؤوليتي».