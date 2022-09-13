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قمة نارية بين بايرن ميونخ وبرشلونة وليفربول يسعى لتصحيح مساره أمام أياكس.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -         

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 13 سبتمبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة .

وأبرز مباريات اليوم مواجهة الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع فريق أياكس أمستردام الهولندي، فيما تتجه الأنظار نحو ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية لمتابعة القمة المنتظرة بين بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

ونستعرض لكم جميع مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

سبورتنج لشبونة البرتغالي X توتنهام الإنجليزي – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

فيكتوريا بلزن التشيكي X إنتر ميلان الإيطالي – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ليفربول الإنجليزي X أياكس أمستردام الهولندي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

باير ليفركوزن الألماني X أتلتيكو مدريد الإسباني – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2.   

بايرن ميونخ الألماني X الإسباني – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بورتو البرتغالي X كلوب بروج البلجيكي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

مارسيليا الفرنسي X آينتراخت فرانكفورت الألماني – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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