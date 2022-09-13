قادمًا من قطر.. المصري البورسعيدي يعلن عن صفقة جديدة رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي عن إنهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم النيجيري أنتوني أُكبوتو مهاجم فريق قطر القطري.

وتعاقد المصري مع أنتوني أكبوتو بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2024/2023، وذلك بعد حصول النادي على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه بعد سداد قيمة الصفقة.

وحرص كامل أبو علي على توجيه الشكر إلى الشيخ حمد بن سحيم ال ثاني رئيس نادي قطر ونائبه الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني لمجهوداتهما الكبيرة في إتمام الصفقة.

وسبق وأن مثل أكبوتو - البالغ من العمر 28 عاما - منتخب نيجيريا الأول، كما لعب في أندية لوبي ستارز النيجيري والاتحاد الليبي والدفاع الجديدي المغربي ولاتشي الألباني والاتحاد المنيستيري التونسي قبل أن يحط الرحال في نادي قطر القطري.

ونجح المصري البورسعيدي حتى الآن في إبرام عدة صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد ويأتي في مقدمتها التعاقد مع مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف، وعماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي و الكاميروني فرانك مبيلا إيتوجا لاعب أشانتى كوتوكو، وكذلك الفلسطيني نيكولاس ألبرتو زيدان.