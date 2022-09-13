تقارير كولومبية تكشف تطورات جديدة حول إمكانية انضمام بيريرا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت تقارير صحفية كولومبية عن اهتمام النادي الأهلي بالحصول على خدمات جيرلان بيريرا لاعب فريق أتلتيكو ناسيونال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث الأهلي خلال الميركاتو الصيفي عن تدعيم صفوفه الهجومية بضم بيريرا استعدادًا للموسم الجديد "2022-2023" بعد أن حسم صفقتين وهما برونو سافيو وشادي حسين.

ووفقًا لموقع "KienyKe" الكولومبي فإن الشائعات أصبحت كثيرة حول بيريرا والذي ارتبط اسمه بالرحيل عن أتلتيكو ناسيونال.

وأضاف أن بيريرا - الذي انضم إلى أتلتيكو ناسيونال منذ ثلاث سنوات - يحظى باهتمام النادي الأهلي المصري عملاق القارة الأفريقية.

وأوضح أنه لم يحدث أي مفاوضات رسمية بين الناديين، ولكنه أمر قد يحدث قريبًا، لذا من الممكن أن يغادر اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار التقرير الكولومبي إلى أنه نظرًا للمقابل المادي الكبير للاعب، فهناك احتمال أن يتم التفاوض على رحيل بيريرا إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة.

ولم يحظ المهاجم الكولومبي بدقائق كثيرة هذا الموسم مع أتلتيكو ناسيونال، حيث بدأ أساسيًا مرتين فقط، لذا فإن فرصة رحيله إلى أحد أهم الفرق في إفريقيا ليست مستبعدة.