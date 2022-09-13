روما يهزم إمبولي بثنائية في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

اقتنص روما فوزا غاليا من مضيفه إمبولي 2 /1 اليوم الاثنين في ختام الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث افتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل لروما في الدقيقة 17 ثم تعادل فيليبو باندينيلي لإمبولي في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تكفل الإنجليزي الشاب تامي ابراهام بتسجيل هدف الفوز لروما في الدقيقة 71 وبعدها بتسع دقائق أهدر زميله لورينزو بيليجريني ضربة جزاء للفريق الضيف.

وأنهى إمبولي المباراة بعشرة لاعبين لطرد جان لوي اكبا اكبرو في الدقيقة 87.

وسجل روما فوزه الرابع هذا الموسم مقابل خسارة واحدة وتعادل وحيد ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويتقدم للمركز الخامس وتوقف رصيد إمبولي عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.