اخبار الرياضه

روما يهزم إمبولي بثنائية في الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

اقتنص روما فوزا غاليا من مضيفه إمبولي 2 /1 اليوم الاثنين في ختام الجولة السادسة من لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث افتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل لروما في الدقيقة 17 ثم تعادل فيليبو باندينيلي لإمبولي في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تكفل الإنجليزي الشاب تامي ابراهام بتسجيل هدف الفوز لروما في الدقيقة 71 وبعدها بتسع دقائق أهدر زميله لورينزو بيليجريني ضربة جزاء للفريق الضيف.

وأنهى إمبولي المباراة بعشرة لاعبين لطرد جان لوي اكبا اكبرو في الدقيقة 87.

وسجل روما فوزه الرابع هذا الموسم مقابل خسارة واحدة وتعادل وحيد ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويتقدم للمركز الخامس وتوقف رصيد إمبولي عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا