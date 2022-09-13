رسميًا.. محمد جودة لاعب الأهلي السابق يتولى تدريب سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن نادي سوهاج تعيين محمد جودة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مدير فني للفريق الأول ليقود الفريق في الموسم القادم ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ في رحلة الصعود للدوري الممتاز، الذي ينافس في دوري الدرجة

ويتواجد فريق سوهاج بدوري الدرجة الثانية فى مجموعة الصعيد.

ويضم الجهاز الفني الجديد لسوهاج بقيادة محمد جودة المدير الفني النصر و أبو النصر الديب مدرب عام ومحمود نصار مدرب، وأحمد حمدي مدرب حراس ومؤمن زكريا مدير إداري

يذكر أن محمد جودة لعب مع الأهلي مع بداية موسم ١٩٩٧ واستمر حتى موسم ٢٠٠٤، ثم بدأ طريق الاحتراف ولعب لعدد من الأندية في أوروبا، وانضم للمنتخب الوطني وشارك في عدد25 مباراة دولية مع المنتخب ثم اعتزل في عام ٢٠١٣.

وحصل جودة على 11 بطولة مع النادى الأهلى منها بطولات دوري عام وكأس مصر وكأس السوبر وبطولتين أفريقيا لأبطال الدوري والنخبة العربية والسوبر الإفريقي.

وبدأت مسيرة نجم الأهلي السابق في التدريبية في قطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش كمدير فني بقطاع الناشئين لنادي طلائع الجيش ونائب رئيس القطاع ومدرب عام بنادي طلائع الجيش ومدرب عام بنادي الإنتاج الحربي حتى موسم ٢٠٢١ مع كبار مدربين الدوري الممتاز وحقق مرتين كأس مصر وبطولة السوبر المصري مرة خلالها.

وسبق لمحمد جودة قبل تولي مهمة تدريب سوهاج، العمل في منصب مدير اكاديمية النادي الأهلي في نادي سنزو الرياضي بالغردقة.