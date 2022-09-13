جدول مباريات اليوم.. صدام برشلونة وبايرن ضمن 7 مواجهات مثيرة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يشهد، اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة على الساحة العالمية ويأتي في مقدمتها لقاءات دوري أبطال أوروبا لموسم "2022-2023".

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، مساء اليوم، ولعل أبرزها لقاء ليفربول مع أياكس، وبرشلونة ضد بايرن ميونيخ.

ويستعرض "الخليج 365" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا:

فيكتوريا بلزن التشيكي ضد إنتر ميلان الإيطالي.. 6:45 مساء.. beIN Sports 2 HD Premium

سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد توتنهام الإنجليزي.. 6:45 مساء.. beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول الإنجليزي ضد أياكس الهولندي.. 9:00 مساء.. beIN Sports 2 HD Premium

باير ليفركوزن الألماني ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.. 9:00 مساء.. beIN Sports HD Xtra 2

بورتو البرتغالي ضد كلوب بروج البلجيكي.. 9:00 مساء.. beIN Sports 3 HD Premium

بايرن ميونيخ الألماني ضد برشلونة الإسباني.. 9:00 مساء.. beIN Sports 1 HD Premium

مارسيليا الفرنسي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني.. 9:00 مساء.. beIN Sports HD Xtra 1

دوري نجوم قطر:

الدحيل ضد السيلية.. 5:05 مساء.. قناة الكأس القطرية

الغرافة ضد المرخية.. 7:15 مساء.. قناة الكأس القطرية

أم صلال ضد العربي.. 7:15 مساء.. قناة الكأس القطرية