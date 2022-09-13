محمود فايز يكشف تفاصيل خلاف حسام غالي مع كوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أكد محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق، أنه كان هناك بعض المفاوضات الشفهية مع الأهلي أثناء التفاوض مع مدربين من أمريكا اللاتينية.

وقال فايز في تصريحات عبر "أون تايم سبورت": "تم طرح اسمي داخل النادي الأهلي في ظل التفاوض مع مدربين من أمريكا اللاتينية وكان هناك بعض الأحاديث الودية مع بعض المسؤولين داخل النادي، ولكن الفرصة الآن صعبة بعد التعاقد مع مدرب سويسري"

وأضاف: "تعرفت على كوبر في الإمارات عندما كان مدربًا لنادي الوصل الإماراتي وأنا أعمل في العين"

وأكمل: "رشحت كوبر لمنتخب مصر في البداية بعد تواصل الاتحاد معي عن طريق محمد شيحة وهاني أبو ريدة"

وأشار: "كان هناك أسباب سياسية وتسويقية أدت إلى ظهورنا بشكل سيء في كأس العالم 2018".

وأضاف: "صالح جمعة ومصطفى فتحي ظلموا أنفسهم، ووليد سليمان كنا سنضمه في أواخر فترة لنا"

وأردف: "مشكلة حسام غالي بلا معنى وكوبر كان يحب حسام غالي بطريقة لا يتخيلها أحد وكان يقول أنه لاعب مختلف عن كل اللاعبين، وحسام غالي كان يرى أننا لابد من تغيير طريقة اللعب الخاصة بنا وهذا كان خلافه مع كوبر بالإضافة إلى تصريحاته عن أسامة نبيه"