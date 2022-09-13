شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد.. قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى مباريات من العيار الثقيل تقادم مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

ويبحث العديد من عشاق الكرة الأوروبية عن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وذلك يأتي فيما يلي..

بالتردد.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري الأبطال اليوم الثلاثاء



تأتي قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري الأبطال فيما يلي..

•القناة: IR Cama 3 Tv

- التردد:10758

-القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: افقي

- معامل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

•قناة ETV3 الأثيوبية

- التردد 11515\7

- معدل الترميز 27500.

وفي السياق ذاته تُقام قمم أوروبية نارية مساء اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ وبرشلونة بالإضافة إلى ليفربول وآياكس أمستردام.

تعرف على جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

- فيكتوريا بلزن × إنتر ميلان

-«ملعب دوسان ارينا»

السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة

السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي

- سبورتنج لشبونه × توتنهام هوتسبير

-« ملعب خوزيه»

السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة

السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي

- ليفربول× آياكس أمستردام

-« ملعب الأنفيلد»

التاسعة بتوقيت القاهرة

العاشرة بتوقيت مكة المكرمة

الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي

-بورتو × كلوب بروج

-« ملعب التنين»

التاسعة بتوقيت القاهرة

العاشرة بتوقيت مكة المكرمة

الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي

-ليفركوزن × أتلتيكو مدريد

-« ملعب باي أرينا»

التاسعة بتوقيت القاهرة

العاشرة بتوقيت مكة المكرمة

الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي

- بايرن ميونخ × برشلونة

-« ملعب أليانز أرينا»

التاسعة بتوقيت القاهرة

العاشرة بتوقيت مكة المكرمة

الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي

- أوليمبيك مارسيليا × آينتراخت فرانكفورت

-«ملعب فيلودروم»

التاسعة بتوقيت القاهرة

العاشرة بتوقيت مكة المكرمة

الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي

بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا 2021/2022

حصد ريال مدريد الإسباني النسخة الماضية من دوري الأبطال بعد فوز مثير حققه أمام ليفربول الإنجليزي في النهائي بهدف فينيسيوس.