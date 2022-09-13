تشيلي تقترب من المشاركة في مونديال قطر بدلاً من الإكوادور بسبب قضية تزوير "كاستيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تجتمع لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخميس المقبل لاتخاذ قراراً بشأن قضية تزوير لاعب الإكوادور بيرون كاستيا .

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" فإن اللاعب اعترف خلال التحقيقات باستخدام جواز سفر مزور وحصل عليه هوية مزورة عن طريق وسيط بتغطية من الاتحاد الإكوادوري .

وتقدم الاتحاد التشيلي لكرة القدم، في إبريل الماضي، بشكوى إلى فيفا نظر فيفا بشأن المشاركة غير القانونية للمدافع في مباراتي الذهاب والإياب.

وكشفت الصحافة البريطانية وثائق تثبت أن بيرون كاستيا يحمل الجنسية الكولومبية ولم يحمل مطلقاً الجنسية الإكوادورية .

ووقعت الإكوادور بمجموعة تضم قطر والسنغال وهولندا وتلعب مع مستضيف البطولة في 20 نوفمبر المقبل .