شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13/ 9 /2022 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية في جميع أنحاء العالم، إلى مواجهات نارية من العيار الثقيل تجمع بين الفرق الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13/9/2022 في دوري الأبطال، وذلك يأتي كالتالي..

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13/9/2022 في دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى:-

- ليفربول× آياكس أمستردام « ملعب الأنفيلد»

تبدأ صافرة البداية في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

المجموعة الثانية:-

- بورتو × كلوب بروج « ملعب التنين»

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- ليفركوزن × أتلتيكو مدريد « ملعب باي أرينا»

وتنطلق أحداث المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

المجموعة الثالثة:-

- فيكتوريا بلزن × إنتر ميلان «ملعب دوسان ارينا»

يلتقي إنتر ميلان في ديار فيكتوريا بلزن مساء اليوم في الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

- بايرن ميونخ × برشلونة « ملعب أليانز أرينا»

تنطلق ركلة البداية في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

المجموعة الرابعة:-

- سبورتنج لشبونه × توتنهام هوتسبير « ملعب خوزيه»

تبدأ صافرة البداية في الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

- أوليمبيك مارسيليا × آينتراخت فرانكفورت «ملعب: فيلودروم»

يقع بطل الدوري الأوروبي ضيفًا قويًا على مارسيليا، وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القناة الناقلة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2022/2023

من المقرر أن تُذاع مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.