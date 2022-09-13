شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة اليوم.. تاريخ مواجهات البايرن وبرشلونة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة الأوروبية عن تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري الأبطال، وذلك ما نوضحه لكم في السطور المقبلة من خلال موقعنا “السعودية سبورت”

تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال 2022/2023

- التقى الفريقان من قبل في دوري أبطال أوروبا، خلال 11 مباراة، فاز بايرن ميونخ في 8 مباريات، بينما فاز برشلونة في اثنين فقط لا غير، وانتهت مباراة وحيدة بين الطرفين بالتعادل.

- ويأتي لقاء بايرن ميونخ وبرشلونة في أغسطس 2020 هو الأبرز في تاريخ مواجهات الفريقين، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019/2020، والتي انتهت بفوز النادي الألماني على الكتيبة الكتالونية بـ 8 أهداف هزت شباك تير شتيجن، مقابل هدفين للبارسا.

من المقرر أن برشلونة ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات، تحديدًا بالمجموعة الثانية.

- وتمكن بايرن ميونخ من هز شباك برشلونة بـ 32 هدف، بينما سجل برشلونة 16 هدفًا فقط في شباك البافاري.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري الأبطال 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

توقيت مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

تبدأ صافرة البداية في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين "برشلونة وبايرن ميونخ"، ويأتي ذلك بشكل حصري في الوطن العربي وشمال القارة الإفريقية.

معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري الأبطال

يُعلق على أحداث اللقاء المرتقب بين البارسا وبطل ألمانيا المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي.

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري الأبطال قبل مباريات اليوم:-

المركز الأول- برشلونة «3 نقاط»

المركز الثاني- بايرن ميونخ «3 نقاط»

المركز الثالث- إنتر ميلان «دون نقاط»

المركز الرابع- فيكتوريا بلزن «دون نقاط»

إليكم تشكيل برشلونة المتوقع قبل قمة البايرن اليوم الثلاثاء

من المتوقع أن يدخل الإسباني تشافي هيرنانديز بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار..

تير شتيجن.. « في حراسة المرمى».

جول كوندي، اراخو، غارسيا، بالدي.. « على خط الدفاع»

بوسكيتس، بيدري، جافي.. «خط الوسط»

رافينها دياز، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي.. « في الشق الهجومي».

وفي السياق ذاته.. يدخل برشلونة إلى مجريات لقاء الليلة أمام بكل ألمانيا بفوز مثير حققه على قادش برباعية نظيفة في الليجا 2022/2023، بينما تعثر بايرن ميونخ للمرة الثالثة على التوالي بالدوري الألماني بعد تعادله أمام شتوتجارت بثنائية.