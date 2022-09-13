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انطلاق دورى مرتبط اليد للموسم الجديد 2022/2023

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القاهرة - سامية سيد -  

 

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023، على صعيد 9 مواجهات. 

 

تشهد الجولة الأولى لقاءات بين كل من: طلائع الجيش مع هليوبوليس و هليوليدو مع القناة و الشمس مع البنك الأهلى و العبور مع جزيرة الورد و سبورتنج مع الطيران و دلفى مع الزهور و سموحة مع الزمالك و الأوليمبى مع الجزيرة و الأهلى مع المعادى. 

 

وانطلقت مسابقة عمومى السيدات السبت قبل الماضى، فيما لعبت الجولة الثانية يوم السبت الماضى، وشهدت فوز الأهلى على الزمالك.

 

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: هليوبوليس على مدينة نصر 25/27 والشمس على الطيران 23/25 والمعادى على اتحاد الشرطة 17/28 والأهلى على الزمالك 22/34 وسموحة على منوف 70 /17 وسبورتنج على أصحاب الجياد 25/44 والزهور على الترسانة 23/35، فيما تعادل البنك الأهلى مع 6 أكتوبر 26/26.

 

كما تم تحديد 16 سبتمبر موعدا لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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