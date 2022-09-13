شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يخص مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري الأبطال المقرر أن تقام أمام آياكس أمستردام الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأبطال بدو المجموعات.

ويسعى نادي ليفربول إلى تحقيق انتصار لا بديل عنه من أجل اسعاد جماهيره الغزيرة، بالإضافة إلى ضمان تواجده في الدور القادم من دوري الأبطال.

بينما يخطط آياكس لاختطاف فوز من الأنفيلد لمواصلة انتصاراته في النسخة الجارية من دوري الأبطال، بعد الفوز المثير الذي حققه في اللقاء الأول بدو المجموعات أمام رينجرز.

كل ما يخص مباراة ليفربول وآياكس امستردام اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة ليفربول وآياكس اليوم في دوري الأبطال 2022/2023، ويأتي ذلك فيما يلي..

توقيت مباراة ليفربول وآياكس اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

يقع آياكس ضيفًا ثقيلًا على ليفربول في الأنفيلد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 من سبتمبر الجاري، على أن تبدأ المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآياكس اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

تُذاع المباراة التي تجمع بين الليفر وبطل هولندا عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

معلق مباراة ليفربول وآياكس اليوم في دوري الأبطال 2022/2023

كشفت شركة قنوات بين سبورتس الرياضية عن معلق مباراة الريدز أمام النادي الهولندي، وتم الاستقرار على تعيين عصام الشوالي معلقًا لأحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة آياكس، وذلك يأتي فيما يلي..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون «في الدفاع »

هارفي إليوت، فابينيو، تياجو ألكانتارا « في الوسط»

محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، لويس دياز « في خط الهجوم »

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الأولى قبل مباريات اليوم

المركز الأول - « آياكس 3 نقاط »

المركز الثاني - « نابولي 3 نقاط »

المركز الثالث - «ليفربول دون نقاط»

المركز الرابع - «رينجرز دون نقاط»