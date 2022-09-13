مؤتمر كولر الأول .. الأهلي يعلن ضم شادي حسين لمدة 5 مواسم

الشارقة - اميمة ياسر - عقد النادي الأهلي ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر الجزيرة لتقديم مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون.

وفي بداية المؤتمر تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، والذي حرص على توجيه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش.

وأكد عبدالحفيظ أن اختيار المدير الفني السويسري جاء من بين سير ذاتية كثيرة، وكان الأفضل من بينهم، والأكثر توافقًا مع رؤية النادي الأهلي.

وأكد عبدالحفيظ أن الأهلي كان حريصا على أن يكون المدرب الجديد له شخصية قوية ورؤية فنية وهو ما توفر في مارسيل كولر، متمنيًا له النجاح في التحديات المقبلة، ومؤكدًا في الوقت نفسه على ثقته في قدرات المدرب الجديد.

واختتم عبدالحفيظ حديثه، مؤكدا أن مارسيل كولر لن يشعر بأي شيء مختلف عن الأندية التي سبق له تدريبها؛ لأن الأهلي ناديًا أوروبيًا في قارة إفريقيا.

وتحدث السويسري مارسيل كولر معربا عن سعادته بتولي مهام تدريب الفريق، مشيرا إلى أنه فخور بالمجموعة التي يعمل معها وادارة النادي التي تدعم الفريق.

وقال: "مازلنا في البداية وحصلنا على إشادة كبيرة ولكننا حتى الآن لم نقدم شيئا.. المهم لنا تطوير اللاعبين لتقديم أفضل أداء يخدم الأهلي، أفضل شيء هو الفوز وهو ما سنعمل عليه وواثق في النجاح مع النادي".

وأضاف أنه خلال الحديث مع الإدارة لمس مدى احترافية منظومة الإدارة في الأهلي، وحرص على توجيه الشكر إلى محمود الخطيب، رئيس النادي على ثقته الكبيرة فيه واختياره لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأكد مارسيل كولر أنه يشعر بالانتماء إلى عائلة الأهلي منذ وصوله للقاهرة، ويأمل في مساندة الجماهير للوصول إلى تحقيق الأهداف التي يسعى لها وهي التتويج بالبطولات مشيرًا إلى أنه متحمس للغاية للنجاح في مهمته.

أوضح كولر أن لديه انطباعاتٍ جيدة عن الأهلي منذ قدومه، رغم قصر الوقت، ويشعر بحب كبير من جانب الجميع في النادي والجماهير الكبيرة التي تقف دائمًا خلف فريقها، مؤكدًا أن هذه القاعدة الجماهيرية الكبيرة تساعد على تحقيق النجاحات.

وقال مارسيل إنه شاهد بعض المباريات لفريق الأهلي ولديه شعور جيد عن اللاعبين، ولكن بحكم خبرته، يجب أن يحتك بهم في الملعب، وهذا هو أساس عمله، وبالتأكيد لفت نظره بعض اللاعبين، لكنه يفضل أن يكون الحديث عن ذلك بعد نزوله للملعب وخوض المباريات.

وقدم كولر جهازه المعاون له خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "أحب أن أوجه الشكر للجهاز الفني المكون من هارالد جامبيرلي، المدرب العام، وأندريس أندويا، مدرب الأحمال، ياسين الميكاري، محلل الأداء والفيديو، سامي قمصان، المدرب، وميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى".

وتحدث مارسيل كولر عن تفاصيل المفاوضات مع إدارة النادي الأهلي، مؤكدا أنه حدثت مكالمة تليفونية عن طريق مدير أعماله عن رغبة الأهلي في التعاقد معه، وتم عقد اجتماع عبر تقنية «زووم» مع كل من أمير توفيق، وخالد مرتجي عن ظروف الفريق.

وتابع: "وجدت احترافية كبيرة في التعامل، قبل أن أتحدث مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الذي كان سببا مهما في الموافقة على تدريب الفريق في ظل الاحترافية الكبيرة التي وجدتها خلال الحديث معه".

وأعرب كولر عن سعادته بتدريب الأهلي، مؤكدا أنه النادي الأكبر في إفريقيا ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة في كل أنحاء العالم، وهو ما يساعدنا على النجاح.

وقال مارسيل كولر إنه حصل على الكثير من المعلومات عن الفريق خلال الساعات قبل أن يبدأ مهمته بشكل عملي، مؤكدا أن هناك مناقشات حول فترة الإعداد الخارجية، وبعدها سيتم وضع خطة متكاملة لتجهيز الفريق بالشكل المناسب للموسم الجديد.

وأضاف: «تدربنا لمرة واحدة، ومازالت أحتاج إلى الوقت لكي نقوم بتقييم الأمور قبل تحديد موقفي من احتياجات الفريق وبعض العناصر التي قد تكون خارج الحسابات، مشيرا إلى أنه لم يتحدث إلى أي من المدربين السابقين الذين سبق لهم العمل في النادي؛ لأنه يفضل أن يخوض التجربة من بدايتها دون معطيات مسبقة.

وعد كولر جماهير الأهلي ببذل قصارى جهده رفقة الجهاز الفني لتحقيق طموحاتهم في التتويج بالبطولات.

وقال: "أطلب من جماهير الأهلي الدعم خلال الفترة المقبلة، وسأعمل مع الجهاز الفني على بذل قصارى جهدنا لتحقيق طموحات ورغبات الجماهير الكبيرة".

وأشار إلى أن فكرة التدريب خارج القارة الأوروبية كانت مستبعدة، إلا أنه قرر خوض التحدي مع النادي الأكبر في القارة الإفريقية بعد تعامله مع إدارة الأهلي خلال مرحلة التفاوض.

واستكمل: "تواجدت في مصر عام 1988 مع منتخب سويسرا، ولكني حاليًا وجدت احترافية كبيرة وتطور كبير وبالأخص في النادي الأهلي مقارنة بالماضي".

أكد مارسيل كولر أنه يرغب دائما في تحقيق الفوز، وإذا تحقق هذا الفوز مع الأداء الجيد في الملعب فهذا أفضل كثيرًا بالطبع.

وتعليقًا على ابتعاده عن التدريب في العامين الأخيرين قال إن أي مدرب عندما يعمل لوقت طويل، يكون في حاجة للراحة بعض الوقت، كما أنه أجرى عملية جراحية في ركبته اضطرته للابتعاد عن التدريب، ولكنه حاليًا أصبح في حالة صحية جيدة.

حول ضغط المباريات الذي يتسبب في إصابات كثيرة للاعبين أكد مارسيل كولر أنه تحدث مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وتعرف منه على أحوال الفريق خلال الفترة الماضية، وبناءً على ذلك سيعمل على التوفيق بين التدريبات وفترات الراحة؛ ليكون اللاعبون في أفضل حالاتهم.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن مدرب اللياقة البدنية سوف يقوم بعمله مع اللاعبين لتفادي تعرضهم للإصابات، كما أنه سيحصل على تقارير من الجهاز الطبي والمختصين بالتأهيل لمعرفة مدى قدرة كل لاعب على المشاركة في المباريات.

وأكد مارسيل كولر أنه يعلم جيدًا أن كل لاعب يريد المشاركة في كل المباريات، ولكنه كمدرب يمكنه اتخاذ قرار بإراحة اللاعب غير الجاهز؛ حتى يشارك وهو في أفضل حالة بدنية، أما اللاعب الذي يتعرض لإصابة عضلية، فلابد أن يتم إراحته حتى لا تتفاقم الإصابة.

تحدث مارسيل كولر عن فرص اللاعبين الناشئين في المشاركة مؤكدا أن الفرصة متاحة أمام اللاعبين وقال: «عقلية اللاعب الناشئ مهمة للغاية في منحه الفرصة للمشاركة بالمباريات، ولابد أن يكون مدركا للمتغيرات التي تحدث في كل وقت، واللاعب الذي يتحمل الضغوط سوف يملك الفرصة للتواجد في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «حضرت لتمثيل أكبر نادٍ في إفريقيا، ونريد أن نظهر أفضل ما لدينا، وسنعمل دائمًا من أجل الفوز؛ لإسعاد جماهير أكبر نادٍ في إفريقيا، وصاحب الشعبية الجارفة».

وختم مارسيل كولر تصريحاته بتوجيه الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على الحفاوة والدعم الذي يحظى به منذ قدومه، مؤكدا أنه أصبح فردا في عائلة الأهلي.

مهاجم سيراميكا

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، عن انضمام شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى صفوف الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي سيراميكا كليوباترا، بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة.

ويعد شادى حسين هو أولى صفقات الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، حيث من المقرر الإعلان عن مزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة حتى يدخل اللاعبون الجدد فى تدريبات الفريق تحت قيادة المدير الفنى الجديد مارسيل كولر.