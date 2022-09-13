الخطيب يوجه رسالة لمدرب الأهلي الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الملعب وحده هو الذي سيحدد القيمة الفنية تدريبيًا لـ مارسيل كولر مع النادي الأهلي، وأي حديث عن المدرب في الوقت الحالي ليس له أي مناسبة أو قيمة.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، سيظهر في الموسم المقبل، التقييم الحقيقي لمدرب الأهلي الجديد، هل يعرف إمكانياته فريقه جيدًا؟.. هل تابع منافسي الدوري المصري، والمنافسين في دوري أبطال إفريقيا؟، كلها أمور ستساعده في الموسم المقبل، سنرى إن كان درس الوضع جيدًا أم لا.

وأضاف شبانة: الخطيب حرص على توجيه رسالة دعم لكولر من خلال تواجده في المؤتمر الصحفي.

وأتم شبانة،كولر اشترط أن يحدد قائمة الفريق وترتيبات المعسكر المقبل.