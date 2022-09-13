شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم ملفات المعارين والصفقات الجديدة خلال الساعات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحرك إدارة نادي الزمالك بشكل مكثف لحسم ملف الصفقات الجديدة والمعارين خلال الفترة الحالية قبل الدخول في الموسم الجديد، خاصة مع الارتباطات بدوري أبطال أفريقيا وخوض السوبر المصرى امام الاهلي في أكتوبر المقبل.

وحسمت الإدارة البيضاء مصير المعارين بعد الرجوع الي البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك وتمت الموافقة علي بيع مروان حمدي الي المصري البورسعيدي بعد انتهاء إعارته في سموحة، وكذلك إعارة حمدي علاء الي البنك الأهلى بعد انتهاء إعارته في سموحة..والموافقة على تمديد إعارة اسامة فيصل في البنك الاهلي لمدة موسمين، بينما تم بيع إسلام جابر للبنك شراء نهائي في صفقات حصدت ملايين الجنيهات للخزينة البيضاء.

وكان فيريرا قد حسم موقف الثلاثي حازم امام وعمر السعيد وايمن حفني بعدم الحاجة لاستمرارهم لاسباب مختلفة وتم توجيه الشكر بعد انتهاء عقودهم .