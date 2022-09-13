شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعاقد مع المهاجم النيجيرى أنتونى أكبوتو لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أتم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المهاجم النيجيري أنتوني أُكبوتو، رأس حربة فريق قطر القطري، بعقد يمتد لموسمين، اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2024/2023، وذلك بعد حصول النادي المصري على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه بعد سداد قيمة الصفقة والاتفاق الذي تم بين الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والشيخ حمد بن سحيم رئيس نادي قطر.

جدير بالذكر أن اللاعب أنتوني أُكبوتو، 28 عامًا، والذي سبق له تمثيل منتخب نيجيريا الأول، وقد سبق له اللعب في أندية لوبي ستارز النيجيري والاتحاد الليبي والدفاع الجديدي المغربي ولاتشي الألباني والاتحاد المنيستيري التونسي قبل أن يحط الرحال في نادي قطر القطري.