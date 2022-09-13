شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعاقد مع المهاجم النيجيرى أنتونى أكبوتو لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أتم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المهاجم النيجيري أنتوني أُكبوتو، رأس حربة فريق قطر القطري، بعقد يمتد لموسمين، اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2024/2023، وذلك بعد حصول النادي المصري على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه بعد سداد قيمة الصفقة والاتفاق الذي تم بين الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والشيخ حمد بن سحيم رئيس نادي قطر.
جدير بالذكر أن اللاعب أنتوني أُكبوتو، 28 عامًا، والذي سبق له تمثيل منتخب نيجيريا الأول، وقد سبق له اللعب في أندية لوبي ستارز النيجيري والاتحاد الليبي والدفاع الجديدي المغربي ولاتشي الألباني والاتحاد المنيستيري التونسي قبل أن يحط الرحال في نادي قطر القطري.
فيما ودع حجاج عويس، لاعب النادي المصري، جماهير بورسعيد، معلنا رحيله عن النادي قبل بداية الموسم الجديد.
وكتب حجاج عويس، عبر حسابه على "فيس بوك": شكرا جمهور النادي المصري شكرا مجلس الإدارة شكرا كل اللاعبين شكرا لكل فرد من الجهاز الطبي والإداري شكرا عمال غرف الملابس يعلم الله إني على مدار أربع سنوات بذلت قصارى جهدي لإسعاد الجمهور العريق ولم اتجه في اختلاق أي أزمات شرف كبير ليا ارتباط اسمي وارتداء تيشرت النادي في يوم من الأيام.
وحسم النادي المصري، 5 صفقات حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التي يسير عليها النادي البورسعيدي، استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصري في استعادة مكانته بين الكبار.
وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.
وخلال الساعات الأخيرة، تعاقد المصري مع مروان حمدي، مهاجم نادي الزمالك، لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي المصري على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، وكذلك الفلسطيني نيكولاس ألبرتو زيدان لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.
وما زال المصري في مفاوضات قوية لضم حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وأيمن سعيد موكا، لاعب فريق لافيينا.