شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقترب من اختيار المعسكر الداخلي بسبب التأشيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون يقترب من الاستقرار على المعسكر الداخلي، وذلك في ظل عم استخراج التأشيرات اللازمة لجميع اللاعبين، حيث كان النادي يخطط لإقامة معسكر في تركيا.

وأضاف عادل، أن الفريق بصدد الإعلان عن رحيل لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بخلاف الخماسي الذين تم توجيه الشكر إليهم في وقت سابق، وقال عادل، في تصريحات لـ"الخليج 365": من المقرر أن يتم الإعلان خلال أيام عن رحيل 5 أو 6 لاعبين جدد، ولكن لم نحسم الأمر بشكل نهائي حتى الآن.

وقرر مسؤولو المقاولون العرب خفض معدل أعمار الفريق بداية من الموسم المقبل، لرفع مستوى الأداء وتدعيم الفريق ببعض العناصر الشابة القادرة على مواجهة ضغط المباريات، بهدف تحسين وضع الفريق فى الموسم المقبل بعد معاناة ذئاب الجبل في دوري الموسم الماضي، وترقبه حتى الجولة الأخيرة لحسم مصيره من البقاء في المسابقة المحلية.

وكانت إدارة المقاولون العرب قد وجهت الشكر لـ5 لاعبين، لتعلن بذلك انتهاء علاقتهم بالفريق، حيث تم فسخ التعاقد مع باسم علي بالتراضي، بينما رفضت إدارة النادي التجديد لكل من: محمود عبد العزيز ومحمد سمير، كما تم رفض تجديد إعارة الثنائي أحمد علي وكذلك محمود عزت.