شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: محمود أبو الرجال يستحق التكريم والمكافأة لتمثيل مصر فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طالب الإعلامى أحمد شوبير اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، بتكريم الحكم محمود أبو الرجال لتمثيل مصر فى كأس العالم المقبل وإقامة حفل له ومنحه مكافأة.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "عندنا حكم رايح كأس العالم ألا يستحق التكريم والاحتفال به، محمود أبو الرجال لا بد من تكريمه ومنحه مكافأة، على الأقل 10% من قيمة اللى كان هياخده أى لاعب لو منتخب مصر وصل المونديال، الراجل هيشرف مصر فى المحفل العالمى.

وأضاف شوبير: "كنت نتمنى أن يكون هناك أكثر من حكم، بعدما سمعنا أن محمود عاشور ممكن يتواجد كحكم فار ولكن لم يوفق، ويا ريت نشوف حكام جديدة فى القائمة الدولية".

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم الدولي المساعد محمود أبو الرجال للمشاركة في كأس العالم 2022، التى تقام فى قطر نهاية العام الجاري، ليكون الممثل المصري الوحيد في المونديال بين الحكام المصريين.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام توجه بالتهنئة للحكم محمود أبو الرجال، ممثل مصر فى مونديال قطر، متمنيا له مزيد من التقدم والتوفيق.

ويعد الحكم الدولي المصري المساعد محمود أبو الرجال من أفضل المساعدين ضمن حكام القارة السمراء ويعتمد عليه فى البطولات القارية والعالمية وظهر بمستوى متميز للغاية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر حتى نال إشادة وثقة الجميع داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف ولجنة الحكام الرئيسية به.