شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي هلدير كريستوفاو مدير فني للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، فى إتمام التعاقد مع البرتغالي هلدير كريستوفاو، لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول فى الموسم الجديد خلفاً لحمزة الجمل.

ومن المقرر أن يصل للقاهرة بعد غدٍ على أن يضم جهازه المعاون مدربا مساعدا ومخططا للأحمال.

وأنهى مسئولو الدراويش، إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي بعد دراسة دقيقة، نظرا لقدراته فى إعادة الإنضباط داخل صفوف الفريق وتحقيق طفرة على الصعيد الخططي والفني داخل الفريق الأول نظراً لنجاحاته السابقة وخبراته بالمنطقة العربية.

ويحمل ”كريستوفاو” سيرة مميزة كلاعب، حيث سبق له تمثل أندية عدة، على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي وديبرتيفا لاكورنيا الإسباني، فضلا عن تمثيل منتخب بلاده الأول والأوليمبي فى العديد من المحطات الدولية.

على الصعيد التدريبي فقد تولي تدريب عدة أندية فى البرتغال، أهمها بنفيكا وإشتوريل برايا وبورتيمونينسي إضافة للنصر والاتفاق والحزم بالدوري السعودي.

كما حصل المدرب البرتغالي صاحب الـ51 عاما على الرخصة التدريبية ”الدرجة الأولى” من قبل الاتحاد الأوروبي إلى جانب شهادات أخرى معتمدة.