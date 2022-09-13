مصدر ليلا كورة: بيراميدز يقترب من بيع جابر ودونجا ووادي للزمالك وفيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر ليلا كورة أن نادي بيراميدز بصدد التنازل عن 3 لاعبين إلى الزمالك وفيوتشر وأن الصفقات قاربت على الإنتهاء.

أكد مصدر أن عمر جابر لاعب بيراميدز سينتقل للزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن الاتفاق تم بين ادارة بيراميدز والزمالك للتخلي عن عمر جابر والامور شبه انتهت.

وأضاف المصدر أن رتوش قليلة تفصل نبيل عماد "دونجا" عن الانضمام للزمالك أيضا برفقة عمر جابر.

وفي سياق متصل اقترب المهاجم الفلسطيني الدولي محمود وادي من الرحيل عن بيراميدز أيضاً.

وأوضح المصدر أن اللاعب في طريقه إلى نادي فيوتشر وسيتم الإعلان عن جميع الصفقات التي رحلت خلال ساعات.

وكامن بيراميدز قد استغنى في وقت سابق عن ظهيره الأيسر حسين السيد إلى النادي المصري.