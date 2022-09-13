صالح جمعة: الزمالك فاوضني أكثر من مرة.. وموسيماني مخادع

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا أن موسيماني مدرب مخادع، مشيرًا إلى استفادة الأهلي بشدة من شادي حسين المنضم حديثًا، مضيفًا أن الزمالك فاوضه أكثر من مرة في مواسم عديدة.

وقال جمعة في تصريحات عبر "أون تايم سبورت": "الزمالك لو استمر في هذا الاستقرار خلال الفترة القادمة الأهلي سيجد صعوبة في الفوز بالبطولات لن تجد الأهلي يتوج بالدوري خمس سنوات متتالية كما كان يحدث"

وأضاف: "شادي حسين لاعب خلوق ويحب الأهلي بشدة، وهو لا يطيق أي كلمة على الأهلي وهو صفقة مفيدة جدًا للأهلي، وشادي من الممكن أن يحرز 30 هدف الموسم القادم"

وأردف: "شادي كان حزين للغاية مني بسبب رحيلي عن الأهلي وعلمت هذا بعد فترة من صداقتنا"

وأوضح: "ميسي صغير في السن وهو مفيد للأهلي في المستقبل"

وأكد: "لم نكن الأفضل في لقاء القرن أمام الزمالك ولكن كنا في كامل تركيزنا وكان هدفنا الفوز فقط لا غير"

وأشار: "كنت من أسباب فوز الأهلي بالدوري قبل قدوم فايلر، وفايلر استبعدني من تقسيمة في التدريب رغم وجود عدد كبير من الشباب وهذا لا يحدث وقال لي تدرب في الجيم وأنا رفضت وهذا بداية مشكلتي معه"

وكشف: "فايلر مدرب كبير وأفضل من موسيماني فنيًا ومتطور دائمًا، التوفيق كان مع موسيماني، وموسيماني يعتبر مدرب مخادع، ولو فايلر استمر كان سيفوز بما فاز به موسيماني"

وأوضح: "كنت أتوقع استمرار سامي قمصان بعد رحيل موسيماني والجميع يحبه وهو مدرب كبير"

وقال: "هناك تشابه كبير في الإدارة بين الأهلي وسيراميكا، وعلى المستوى الجماهيري لم أتأثر عندما أقدم أي مباراة جيدة أشاهد دعم كبير من جماهير الأهلي".

وأضاف: "جمهور النادي الأهلي كان يعنفني دائمًأ لكن بمجرد تطاول أي شخص علي كانوا يدافعو عني بشكل كبير".

وأكمل: "لم يكن هناك أي تسرع في النادي الأهلي عند الاستغناء عني وحصلت على العديد من الفرص منذ مجلس محمود طاهر، ورحيلي كان أثناء نهائي القرن الشهير".

وأشار: "الأهلي عرض علي إعارة في التشيك ولكني رفضت هذا العرض وطلبت فسخ العقد بالتراضي وقمت بالاستغناء عن باقي مستحقاتي وهم قالوا لي كل ما تحتاجه سنوفره لك".

وأردف: "رحيلي عن النادي الأهلي كانت أسوأ لحظة في حياتي وعند خروجي شعرت أنه كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان"

وأكد: "خلال فترة تواجدي في الأهلي كل عام كان هناك تواصل مع الزمالك وعند رحيلي من الأهلي كان مجلس مرتضى منصور رحل، وحتى لو كان موجود كان من الصعب الانضمام للزمالك بعد كل هذه السنين في الأهلي، وكنت قريب من سموحة قبل الانضمام لسيراميكا"

واختتم: "عبد الله جمعة تحدث معي كثيرًا للإنضمام للزمالك وكنت دائمًأ أقول له أنا أتمنى أن تأتي أنت الأهلي وترى الفارق بين الأهلي وكل الأندية الأخرى، وعبد الله كان قريب من الأهلي قبل تجديد عقد علي معلول"