الهزيمة الثانية على التوالي ..ألميريا يسقط أمام أوساسونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى فريق ألميريا الهزيمة الثالية على التوالي في الدوري الإسباني بالخسارة على ملعبه من أوساسونا بهدف نظيف في الجولة الخامسة من البطولة.

ويدين أوساسونا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأرجنتيني إيزيكيل أفيلا الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 28.

وخسر ألميريا في الجولة الماضية من بلد الوليد بنفس النتيجة بالغضافة لخسارته من ريال مدريد في الجولة الإفتتاحية بهدف نظيف فيما حقق فوزه الوحيد على أشبلية وتعادل مع إلتشي 1-1 .

الفوز رفع رصيد أوساسونا إلى 12 نقطة ليقتسم المركز الثالث مع ريال بيتيس ويتأخر بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الوصيف وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر، وتوقف رصيد ألميريا عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.