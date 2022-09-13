"لنا عودة".. أحمد ريان يودع الأهلي برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

ودّع أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي السابق، القلعة الحمراء برسالة مؤثرة، بعد إعلان سيراميكا كليوباترا ضمه مساء أمس الإثنين.

وأعلن سيراميكا كليوباترا ضم أحمد ياسر ريان من الأهلي لمدة 4 مواسم.

وعاد أحمد ريان من إعارته في صفوف ألطاي سبور التركي بنهاية الموسم الماضي، لكن الأهلي قرر بيع اللاعب نهائيًا إلى سيراميكا.

وكتب أحمد ياسر ريان رسالة وداع للأهلي عبر حسابه الرسمي على "إنستاجرام"، قال فيها "رحلة امتدت لـ18 عامًا داخل جدران النادي الأهلي، عشق الطفولة، والخروج من النادي بعد هذه الفترة ليس بالأمر الهيّن".

وأضاف "أخلصت في تدريباتي مع النادي الذي تربيت داخل جدرانه، كنت دائم المحاولة لتقديم الأفضل بقميص الأهلي".

وتابع المهاجم "جمهور الأهلي العظيم كنت خير سند لي طوال هذه الفترة، وبكل تأكيد ستظل هكذا كما اعتدت عليك طوال حياتي".

واختتم "القرار الأصعب هو الرحيل، ولكن هذه سنة الحياة، وبفضل الأهلي عشقت التحدي، الآن أنا في تحدٍ كبير، أتمنى من الله التوفيق في التحدي الجديد مع سيراميكا كليوباترا، ولنا عودة".

وسبق أن انضم أحمد ياسر ريان إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقتها سجل أحمد ياسر ريان 16 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.