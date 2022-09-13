مرتضى منصور يهنىء فريق يد الزمالك بعد التتويج ببطولة السوبر على حساب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالتهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي والجهاز الفني بعد الفوز بلقب السوبر المصري عقب التغلب على الأهلي في المباراة النهائية.

وفاز فريق اليد بنادي الزمالك على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 27-23 ليتوج الملكي الأبيض بأول بطولة سوبر مصري لكرة اليد، وذلك في النسخة الأولى لهذه البطولة.

وكان الأبيض قد فاز على سبورتنج بنتيجة 37/36، بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، كما فاز الأهلي على الفريق السكندري بنتيجة 21/20، ليحسم هذا اللقاء بطل السوبر المصري الأول في التاريخ، والذي نجحت قلعة ميت عقبة في تحقيقه.

وأنهى الزمالك البطولة في الصدارة برصيد 6 نقاط، ويليه الأهلي برصيد 3 نقاط،، بينما يأتي سبورتنج ثالثًا برصيد نقطتين.