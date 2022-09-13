الامارات | حساب الدوري الإنجليزي يغرّد بهدف للجزيرة الحمراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر «تويتر»، متابعيه بنشر فيديو لهدف أحرزه اللاعب المواطن سيف سالم في مباراة فريقه الجزيرة الحمراء أمام مصفوت في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى، وانتهت بفوز الجزيرة الحمراء 2-1 في ملعب الأخير برأس الخيمة. وراوغ سيف سالم عدداً من اللاعبين بمهارة عالية متوغلاً في منطقة الجزاء وسدد بيسراه في زاوية المرمى.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، المدير الرياضي ومشرف الفريق الأول حسن الزعابي، أن فريقه يسعى للظهور بشكل جيد في الموسم الثاني له في دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الهدف من الوجود في البطولة هو رسم هوية للفريق الذي غاب عن دوري الأولى سبع سنوات متتالية.

وقال الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»: «بدأنا مشروع العام الماضي بقيادة المدرب معتز عبدالله، الذي لم يبخل على الفريق بأي مجهود، وقام النادي بالتعاقد مع لاعبين صغار مميزين من ضمنهم اللاعب سيف سالم، القادم من فريق دبا الفجيرة، وحصل على فرصته وطوّر من مستواه كثيراً مع مدرب الفريق معتز عبدالله، ونتمنّى أن يكون الهدف هو بداية لاكتشاف موهبة إماراتية جديدة ومعه زملاؤه اللاعبون ومعدل أعمارهم لم يتخطَّ 24 عاماً».