الامارات | فرحة كبيرة في دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة كبيرة في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشاميكا كاروناراتني لاعب منتخب سريلانكا، يطير فرحاً، احتفالاً بفوز فريقه على نظيره منتخب باكستان في مباراة نهائي كأس آسيا للكريكيت، التي أقيمت على استاد الكريكيت في دبي ليلة الأحد، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين، ومتابعة واسعة من جاليتي البلدين في الإمارات، وهي المرة السادسة التي تفوز بها سريلانكا باللقب وأمام خصم عنيد وقوي.
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