الامارات | «تأمين الفعاليات بدبي» تناقش استقبال جماهير مونديال 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة تأمين الفعاليات بدبي، اجتماعاً مع مجلس دبي الرياضي، وممثلي مختلف الدوائر الحكومية والخاصة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي في تأمين الفعاليات الرياضية، وتوفير أفضل سبل إسعاد الجماهير الزائرة، وضمان انسيابية حركتهم وتمتعهم بزيارة لمختلف مناطق دبي، ومع استعدادات دبي لاستقبال جمهور مونديال 2022 ممن سيتخذون دبي مقراً لإقامتهم مع أفراد عائلاتهم.

وترأس مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي رئيس لجنة تأمين الفعاليات اللواء عبدالله الغيثي، في قاعة الاجتماعات بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الاجتماع الأول لمناقشة استعدادات لجنة تأمين الفعاليات لاستضافة مشجعي مونديال قطر 2022، بحضور مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات اللواء سيف المزروعي، ومدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة العميد تركي بن فارس، ونائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة العميد راشد الفلاسي، ومدير مركز المرونة العميد خبير أحمد بورقيبة، ومدير إدارة أمن مطار آل مكتوم العميد حمد بن ديلان، ومدير قطاع العمليات والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أحمد الفلاسي، ومدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي أحمد المهري، وممثلين عن طيران الإمارات، وفلاي دبي، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال اللواء الغيثي: «يهدف الاجتماع إلى الوقوف على استعداد كافة الجهات المعنية في إمارة دبي، وإجراءاتها المتخذة لاستضافة مشجعي مونديال قطر 2022، ومراجعة خطط العمل الرامية إلى مساندة الأشقاء في قطر لإنجاح هذا الحدث العالمي الكبير التي تستضيفه دولة عربية لأول مرة على مستوى المنطقة، وهو ما يستلزم معه جاهزية كاملة في مجال السكن والطيران والمواصلات، والتعامل مع الجنسيات الوافدة إلى الدولة بلغاتهم المتعددة، ومراعاة عاداتهم وثقافاتهم المختلفة، كما تناول الاجتماع التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة، حرصاً على عكس الصورة المشرفة والمعهودة عن دبي ودولة الإمارات في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى».

وقدمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عرضاً مرئياً لفعالياتها خلال شهر نوفمبر، والذي يصادف فعاليات مونديال قطر، والمساهمة في التعريف بالمعالم والمناطق السياحية بالإمارة.

وطالب اللواء الغيثي الجهات المعنية بتوفير مطويات تثقيفية للقادمين إلى الدولة، توضح القوانين والأعراف الاجتماعية، تفادياً لحدوث إشكاليات ومخالفة القوانين الموضوعة، والتي قد تختلف عن قوانين دولهم، وتتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا.

وفي ختام الاجتماع، أكد على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين جميع اللجان الفرعية الداخلية، ووضع خطط وتصورات مشتركة، وعرضها في الاجتماع المقبل.