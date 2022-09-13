الامارات | بطولة العالم للجوجيتسو تنطلق 29 أكتوبر في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي منافسات النسخة 27 من بطولة العالم للجوجيتسو، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بشكل مجمع لكل الفئات والمراحل السنية من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبل في صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية.

وستكون العاصمة أبوظبي وجهة لنحو 2000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 70 دولة للتنافس في أربع فئات مختلفة هي: فئة الكبار، وفئة (دون 21 عاماً)، وفئة (دون 18 عاماً)، وفئة (دون 16 عاماً).

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو محمد الظاهري، في تصريحات صحافية: «أبوظبي تواصل بنجاح تصدرها مشهد الجوجيتسو العالمي بثقة لامحدودة من الاتحاد الدولي للعبة الذي يرى فيها منصة نموذجية لتنظيم واستضافة أهم البطولات والأحداث واحتضان النجوم».