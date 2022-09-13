الامارات | هجن العاصفة تتألق في يومي الكبار بتمهيدي المرموم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت هجن العاصفة في الأشواط الرئيسة لتحديات الثنايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ التي أقيمت على ميدان المرموم على مدار يومين ضمن سباقات المرموم، وذلك من خلال 14 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات في اليوم الأول، والعدد نفسه في اليوم الثاني.

وقاد غياث الهلالي (الشاهينية) لهجن العاصفة في اليوم الأول للظفر بصدارة الشوط الرئيس للثنايا البكار المحليات، بزمن قدره 7:47:3 دقائق، كان هو الأفضل في جميع التحديات، ودون (شاهين) بقيادة غياث الهلالي البصمة الثانية لشعار هجن العاصفة، بحصوله على قمة الثنايا الجعدان المحليات في توقيت بلغ 7:59:2 دقائق.

وأهدت (الشاهينية) هجن العاصفة اللقب الثالث، بعد أن تخطت جميع المنافسين، وكسبت صدارة الثنايا البكار المهجنات مسجلة توقيتاً 7:57:6 دقائق، واتصل تألق الشعار الكبير من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، والذي قاد من خلاله غياث الهلالي (شاهين) للفوز بزمن بلغ 7:58:7 دقائق. وواصل هجن العاصفة تألقه من خلال مشاركته في ثاني تحديات الكبار ضمن الجولة الأولى لسباقات المرموم السنوية، والتي خصصت لسن الحول والزمول، وأقيمت بميدان المرموم على مدار 14 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وقطعت (الشاهينية) لهجن العاصفة رحلة الخمسة كيلومترات في زمن قدره 7:58:4 دقائق، لتهدي مضمرها غياث الهلالي لقب الحول المحليات، بينما احتاجت (الشاهينية) الأخرى لهجن العاصفة، وتحت قيادة المضمر ذاته لفترة زمن قدرها 7:58:5 دقائق للظفر بلقب الشوط الثالث للحول المهجنات، أما الشوط الثالث فقد كان من نصيب هجن سيح السلم، حيث قاد سعيد عبيد مروشد (ناهي) لكسب تحدي الزمول المحليات، بزمن قدره 8:10:7 دقائق، وذهب شوط الزمول المهجنات الرابع لشعار هجن العاصفة، بعد أن نجح (شاهين) بقيادة غياث الهلالي، في الظفر بالصدارة في زمن بلغ 8:31:4 دقائق.

من جهتها، حصلت (الفايزة) لهجن سيح السلم بقيادة سيف عمير العميمي، على لقب التوقيت الأفضل في جميع التحديات من خلال فوزها بلقب الحول في سابع الأشواط مسجلة توقيتاً قدره 7:53:8 دقائق.

• (الشاهينية) تهدي هجن العاصفة اللقب الثالث بعد أن تخطت جميع المنافسين وكسبت صدارة الثنايا البكار المهجنات.