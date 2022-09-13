الامارات | البطائح يعيّن المازمي مشرفاً على الفريق الأول والرديف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي البطائح لكرة القدم عن تعيين عبدالعزيز المازمي، مشرفاً على الفريق الأول والفريق الرديف.

وقال بيان صحافي: «يعتبر المازمي من الكفاءات الإدارية في إمارة الشارقة بصورة عامة ونادي البطائح على وجه الخصوص، وسبق له الإشراف على فريق كرة الصالات الحائز على بطولة الدوري، كما أشرف على المراحل السنية لكرة القدم بالنادي».