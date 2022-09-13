الامارات | «أكتيف هب» تستقطب أكثر من 37 ألف مشارك في أبوظبي والعين والظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي أن عدد المستفيدين من مبادرة «أكتيف هب» التي انطلقت في فبراير الماضي، والتي تهدف إلى تفعيل استغلال المرافق الرياضية المتوافرة في 20 مدرسة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، والاستفادة منها بعد الدوام الرسمي من قبل الطلبة والطالبات وذويهم وعموم فئات المجتمع، بلغ 37468 شخصاً من مختلف فئات المجتمع، بواقع 18642 مشاركة و18826 مشاركاً.

وذكر بيان صحافي: «وصلت نسبة المستفيدين من المبادرة من الفئة العمرية 19 سنة فما فوق إلى 47.3%، و20.8% للفئة العمرية من 6 - 9 سنوات، و18.3% للفئة العمرية من 10 - 13 سنة، و13.6% للفئة العمرية من 14 - 18 سنة، وتصدر المواطنون الإماراتيون عدد المستفيدين من المبادرة، تليها الجنسيات: المصرية، ثم السورية والأردنية واليمنية والفلسطينية والسودانية والهندية والمغربية والعمانية».