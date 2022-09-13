شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجودو يرد على شائعات هروب لاعبي السومو في بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مسئولو اتحاد الجودو والسومو والأيكيدو المصري، برئاسة مرزوق علي، بيانا بشأن ما تردد حول تجنيس عدد من لاعبي السومو المصريين وتحولهم للعب تحت راية المنتخب الأمريكي.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

في إطار حرص الاتحاد المستمر، على توضيح كافة الحقائق أمام الرأي العام، ومع تزايد الشائعات التي تهدف إلى هز استقرار اللعبة وعرقلة المسيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، قرر مجلس الإدارة توضيح بعض النقاط وهي.

- لا يرتبط المنتخب المصري بأي مشاركات رسمية في لعبة السومو خلال ما تبقى من العام الجاري، وكانت نهاية المشاركات في دورة الألعاب العالمية بأمريكا يوليو الماضي.

- عدد كبير من لاعبي السومو انتقلوا للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 8 سنوات وأكثر لأسباب تتعلق بالعمل، ولا صحة لما تردد حول التخلي عن اللعب باسم منتخب مصر.

- بعض من لاعبي السومو المصريين شاركوا مؤخرا في بطولة أمريكا المفتوحة، وهي بطولة يشارك فيها اللاعب على نفقته الشخصية دون شرط الحصول على موافقة اتحاده، وغير مدرجة في نشاط الاتحاد الدولي.