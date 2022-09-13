شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 - 9 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها المؤتمر الصحفى لتقديم مارسيل كولر، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، وتعاقد الأهلى مع شادى حسين مهاجم سيراميكا.
الأهلي يعلن ضم شادي حسين لمدة 5 مواسم مقبلة
أعلنت إدارة النادى الأهلى عن التعاقد مع شادي حسين مهاجم فريق سيراميكا فى صفقة لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد نجاح التفاوض مع ادارة النادى واللاعب الذى رحب بارتداء الفانلة الحمراء .
غدًا.. انطلاق معسكر منتخب مصر الوطنى تحت قيادة فيتوريا
استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على السماح لوسائل الإعلام بالتواجد فى مران المنتخب غدًا، فى اليوم الأول للمعسكر الذى يتخلله وديتا النيجر وليبريا.
فيتوريا يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غدًا
استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على السماح لوسائل الإعلام بالتواجد فى مران المنتخب غدًا، فى اليوم الأول للمعسكر الذى يتخلله وديتا النيجر وليبريا.
الزمالك يهزم الأهلى23/27 ويتوج بطلا لكأس سوبر اليد
توج فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى إستضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.
موعد عودة أفشة ومحمد شريف وكوكا لتدريبات الأهلى الجماعية
يعود ثلاثي الأهلي "محمد مجدى أفشة، ومحمد شريف، وأحمد نبيل كوكا" لتدريبات الفريق الجماعية خلال أسبوع تقريباً بعد الانتهاء من البرامج التأهيلية التى يؤديها كل لاعب. وأجرى أفشة عملية "الفتاق" مؤخراً فيما يعاني شريف وكوكا من إصابة فى العضلة الخلفية.
المصرى مهتم بالتعاقد مع الهانى سليمان.. والأهلى لن يتخلى عن كهربا
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد إعلان النادى الأهلي ضم البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق بوليفار، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم"، "برونو سافيو على وشك الوصول والأهلي لن يعلن عن الصفقة إلا بعد الكشف الطبي، أما صفقة اللاعب الكولومبي فطلعت بلح وفنكوش، لن يضم الأهلي لاعب كولومبي".
أثنى خالد الغندور نجم الزمالك السابق على الخدمة الجديدة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال إذاعة نشرات للرد على الشائعات والأكاذيب في مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والاقتصادية.
تلقي نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ، يخطره باستدعاء 5 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2003 بالنادي، للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب الوطني للشباب.
نجح النادي الإسماعيلي في التعاقد مع التونسي حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق، استعدادا للموسم الجديد، حيث وقّع اللاعب على عقد لمدة ثلاثة مواسم، ومن المنتظر أن تعلن إدارة الدراويش عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبل
سيراميكا يعلن ضم أحمد ياسر ريان لمدة 4 مواسم
أعلن مسئولو نادي سيراميكا، عن تعاقده مع أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 4 مواسم.
ووقع أحمد ياسر ريان على عقود انضمامه رسميا، بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا.