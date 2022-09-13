أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 - 9 - 2022

تلقي نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ، يخطره باستدعاء 5 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2003 بالنادي، للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب الوطني للشباب.

نجح النادي الإسماعيلي في التعاقد مع التونسي حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق، استعدادا للموسم الجديد، حيث وقّع اللاعب على عقد لمدة ثلاثة مواسم، ومن المنتظر أن تعلن إدارة الدراويش عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبل

سيراميكا يعلن ضم أحمد ياسر ريان لمدة 4 مواسم

أعلن مسئولو نادي سيراميكا، عن تعاقده مع أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 4 مواسم.

ووقع أحمد ياسر ريان على عقود انضمامه رسميا، بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا.