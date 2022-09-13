7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها فوز الزمالك على الأهلى23/27 ويتوج بطلا لكأس سوبر اليد، بجانب تقديم الجهاز الفنى الجديد للأهلى بقيادة مارسيلو كولر.

الزمالك يهزم الأهلى23/27 ويتوج بطلا لكأس سوبر اليد

توج فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى إستضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى. أعلنت إدارة النادى الأهلى عن التعاقد مع شادي حسين مهاجم فريق سيراميكا فى صفقة لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد نجاح التفاوض مع ادارة النادى واللاعب الذى رحب بارتداء الفانلة الحمراء. وقام أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادى الاهلى بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع شادى حسين ونادي سيراميكا ، بالتنسيق مع إدارة النادي الاهلى التى حسمت الصفقة لمدة 5 سنوات مقبل

غدًا.. انطلاق معسكر منتخب مصر الوطنى تحت قيادة فيتوريا

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على السماح لوسائل الإعلام بالتواجد فى مران المنتخب غدًا، فى اليوم الأول للمعسكر الذى تتخلله وديتا النيجر وليبيريا.

فيتوريا يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غدًا

نجح النادي الإسماعيلي في التعاقد مع التونسي حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق، استعدادا للموسم الجديد، حيث وقّع اللاعب على عقد لمدة ثلاثة مواسم، ومن المنتظر أن تعلن إدارة الدراويش عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبل

سيراميكا يعلن ضم أحمد ياسر ريان لمدة 4 مواسم

أعلن مسئولو نادي سيراميكا، عن تعاقده مع أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 4 مواسم.

ووقع أحمد ياسر ريان على عقود انضمامه رسميا، بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا.