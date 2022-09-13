شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب السباحة بالزعانف تغادر القاهرة للمشاركة في بطولة العالم بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت القاهرة اليوم الإثنين بعثة المنتخب القومي للسباحة بالزعانف متوجهة إلى إيطاليا للمشاركة فى بطولة العالم للمياه المفتوحة للعمومى (ناشئين – عمومى – أساتذة) خلال الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر 2022.

ومن المنتظر حصول المنتخب القومي المصري على أحد المراكز المتقدمة خلال منافسات البطولة العالمية.. ويرافق البعثة على سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للإنقاذ ويرأس البعثة أشرف البكل عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدرب البعثة محمد كفاح.

وتتكون بعثة المنتخب القومي المصري للسباحة بالزعانف من:السباح محمود وليد علي والسباح أحمد مرسي محمد السيد والسباح حسن محمد عادل عبد الحليم والسباح مازن رضا شعبان خليل والسباح مروان إبراهيم السيد عسكر والسباح مروان أحمد مرسي العمراوي والسباحة ندي مجدى أبو مسلم والسباحة ملك شريف سعيد والسباحة غادة محمد أحمد محمد فؤاد والسباحة سلمى محمد رمضان.