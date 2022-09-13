شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر مديرا رياضيا لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تعيين محمد عمر، المدير الفني السابق لسيد البلد، مديرا رياضيا لفريق الكرة، وتمنى مجلس الإدارة بالنادي التوفيق والأمنيات الطيبة لمحمد عمر في مهمته القادمة مع زعيم الثغر.

جدير بالذكر أن عمر تولي القيادة الفنية آخر 5 لقاءات للفريق بالدوري، بعد سوء النتائج مع المدير الفني الأسبق عماد النحاس، ونجح في بقاء الفريق بالدوري الممتاز.