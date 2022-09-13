شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن ضم شادي حسين لمدة 5 مواسم مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة النادى الأهلى عن التعاقد مع شادي حسين مهاجم فريق سيراميكا فى صفقة لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد نجاح التفاوض مع ادارة النادى واللاعب الذى رحب بارتداء الفانلة الحمراء.

وقام أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادى الأهلى، بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع شادى حسين ونادي سيراميكا، بالتنسيق مع إدارة النادي الأهلى التى حسمت الصفقة لمدة 5 سنوات مقبلة.

نشر مسئولو نادى سيراميكا، بيان على المنصات الإعلامية الخاصة بالنادى تعلن عن رحيل مهاجم فريقه الكروى شادى حسين، دون تحديد واجهته القادمة.

وجاء فى بيان سيراميكا ما يلي: "بعد رحلة كفاح طويلة امتدت لأكثر من 8 سنوات، خرج شادي حسين، الهداف التاريخي لنادي سيراميكا، من الباب الكبير، وصلت رحلة النجاح إلى المحطة الأخيرة، كان فيها النجم الكبير، المثل والقدوة.. النموذج الحي في الإخلاص والتفاني، الرقم الفاعل في شراكة نجاح، ساهم فيها شادي حسين مع زملائه على مر السنين، في ملحمة صعود سيراميكا كليوباترا إلى دوري الأضواء، وظل متمسكًا بارتداء قميص سيراميكا كليوباترا، مدافعًا عنه، في دوري الظل، رافضًا كل مغريات الرحيل، رغم العروض التي انهالت عليه لسنوات طوال، لكنه ظل على العهد، متشبثا بحلم الصعود مع الفريق إلى الدوري الممتاز، وتثبيت دعائمه بين الكبار.

الآن يرحل شادي حسين، غادر الهداف التاريخي مقعده، بعد أن سطر في آخر صفحات الكفاح، تألقا كفل انضمامه لمنتخب مصر لأول مرة، بعد تسجيل 10 أهداف، وظل حتى اللحظة الأخيرة يقاتل مع زملائه، دفاعًا عن شرف قميص سيراميكا كليوباترا.

وإذ تعرب إدارة نادي سيراميكا عن اعتزازها الكبير بالنجم شادي حسين، وتثمن جهوده على مر السنين في الدفاع عن اسم وكيان النادي، فأنها تتمنى له دوام التوفيق والتألق، خلال خطوته الجديدة، معربة عن أملها في استمرار تألقه مع منتخب مصر، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.